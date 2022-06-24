Манчестер Сити решил проблему с конкурентом для Родри, возникшую после ухода Фернандиньо.

Чемпионы Англии согласовали с Лидсом все детали перехода хавбека Калвина Филлипса, утверждает журналист Дэвид Орнштейн.

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Манчестер Сити заплатит гарантированные 42 миллиона фунтов, еще 3 миллиона будут предусмотрены бонусами. Также в Лидс отправится 18-летний воспитанник Сити Дарко Гьяби. Ганского центрхава оценили в дополнительные 5 млн фунтов.

Напомним, Филлипс был ключевым игроком сборной Англии на Евро-2020, где команда дошла до финала. Клубный сезон хавбека был испорчен тяжелой травмой – всего 23 матча, один гол и один ассист.

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