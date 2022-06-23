Рулевой "горожан" хочет видеть в команде нападающего Атлетико Жоау Фелиша, утверждает журналист UOL Esporte Бруну Андраде.

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Два года назад мадридцы заплатили за жемчужину Бенфики почти 130 млн евро, но тот пока и близко не оправдывает инвестиций. 22-летний португалец испытывает проблемы с дисциплиной и регулярными травмами. Впрочем, Атлетико явно захочет отбить большую часть суммы, потому Ман Сити придется собрать денег. Пополнить бюджет чемпионов Англии должны Жезус и Стерлинг, которых регулярно связывают с другими клубами.

Добавим, что контракт Фелиша с Атлетико рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча, оформив 10 голов и 6 ассистов.

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