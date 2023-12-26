Манчестер Сити попытается посоревноваться за бразильского вингера Савио, выступающего вместе с Довбиком и Цыганковым в Жироне.

Каталонский клуб – один из лидеров чемпионата Испании. Успех, которого смогла добиться команда Мичела, впечатляет, поэтому неудивительно, что за главными звездами уже выстраивалась очередь из покупателей.

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По информации Фабрицио Романо, Манчестер Сити намерен выкупить вингера Савио. Бразилец принадлежит Труа и выступает за Жирону на правах аренды. Испанский и французский клубы входят в холдинг City Football Group, который владеет и командой Гвардиолы. Манчестер Сити не будет оставлять Савио у себя, а снова передаст его в аренду в Жирону.

За бразильцем следят также клубы из АПЛ и Бундеслиги. Они готовы предложить за футболиста 30 миллионов евро. Отмечается, что в любом случае Савио доиграет текущий сезон в составе каталонцев.

Вингер присоединился к Жироне летом. Всего он сыграл в 20 матчах, в которых забил пять голов и оформил пять ассистов. Его контракт с Труа действует до 2027 года.

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