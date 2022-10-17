"Горожане" завоевали лишь один трофей в сезоне 2021/22 – чемпионство АПЛ, однако это не помешало подопечным Пепа Гвардиолы получить признание от France Football.

Бензема – обладатель "Золотого мяча-2022"

Манчестер Сити остановился в шаге от финала Лиги чемпионов, уступив в драматическом полуфинальном противостоянии Реалу (5:6 по сумме двух матчей). В Кубке лиги "голубые" вылетели в 1/8 финала от Вест Хэма, а в Кубке Англии вылетел в полуфинале от Ливерпуля.

К слову, Зинченко в сезоне 2021/22 защищал цвета Манчестер Сити, после чего перебрался в Арсенал. В той кампании Александр сыграл в 28 матчах, в которых отличился 5 ассистами.

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