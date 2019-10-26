Манчестер Сити выбрал Кулибали приоритетной целью на лето 2020 года

Руководство Манчестер Сити рассматривает варианты усиления защитной линии команды после окончания текущего сезона.

Главной целью "горожан" летом 2020 станет центрбек Наполи Калиду Кулибали, информирует Calciomercato.

Гвардиола обеспокоен травмами многих игроков Манчестер Сити, среди которых и Зинченко

Чемпионы Англии столкнулись с немалыми проблемами после ухода Венсана Компани и большого количества травм игроков защитной линии команды. Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил обойтись без серьезных подписаний до конца сезона 2019/20, однако летом может вернуться к этому вопросу. Именно Кулибали может стать тем игроком, который существенно усилит оборону команды и придаст ей класса.

К слову, ранее на 28-летнего сенегальца претендовал Манчестер Юнайтед, однако "красные дьяволы" решили отказаться от трансфера из-за непомерных финансовых аппетитов владельца Наполи Аурелио Де Лаурентиса.

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