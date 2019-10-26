Манчестер Сіті обрав Кулібалі пріоритетною ціллю на літо 2020 року

Керівництво Манчестер Сіті розглядає варіанти підсилення захисної лінії команди після закінчення поточного сезону.

Головною ціллю "містян" влітку 2020 року стане центрбек Наполі Каліду Кулібалі, інформує Calciomercato.

Гвардіола стурбований травмами багатьох гравців Манчестер Сіті, серед яких і Зінченко

Чемпіони Англії зіткнулись із чималими проблемами після відходу Венсана Компані і великої кількості травм гравців захисної лінії команди. Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив обійтись без серйозних підписань до кінця сезону 2019/20, однак влітку може повернутися до цього питання. Саме Кулібалі може стати тим гравцем, який суттєво підсилить оборону команди і додасть їй класу.

До слова, раніше на 28-річного сенегальця претендував Манчестер Юнайтед, однак "червоні дияволи" вирішили відмовитись від трансферу через непомірні фінансові апетити власника Наполі Ауреліо Де Лаурентіса.

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