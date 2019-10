Манчестер Сити – Вулверхэмптон: Гвардиола оставил Зинченко на скамейке запасных – онлайн-трансляция матча

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Вулверхэмптон, стартует в 16:00 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко начинает игру на скамейке запасных.

Шевченко рассыпался в комплиментах в адрес Зинченко

Составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Канселу, Гюндоган, Родри, Давид Силва, Марез, Стерлинг, Агуэро

Запасные: Браво, Анхелиньо, Гарсия, Зинченко, Бернарду, Жезус, Фоден

Вулверхэмптон: Патрисиу, Саисс, Коуди, Боли, Винагре, Адама, Невеш, Моутинью, Дендонкер, Кутроне, Рауль Хименес

Запасные: Ради, Доггерти, Вальехо, Беннет, Хони, Килман, Гиббс-Уайт

Манчестер Сити – Вулверхэмптон: прямая видеотрансляция на канале Setanta

Here's how Wolves line-up for this afternoon's @premierleague clash against @ManCity. #MCIWOL



pic.twitter.com/tlcT9XD6qV