Манчестер Сити с Зинченко сенсационно проиграл Вулверхэмптону – Ливерпуль впереди уже на 8 очков

Манчестер Сити сенсационно уступил Вулверхэмптону (0:2) в 8-м туре АПЛ. Александр Зинченко отыграл один тайм. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Вулверхэмптон, стартовал в 16:00 по киевскому времени. Перед началом поединка команда Хосепа Гвардиолы отставала от Ливерпуля на 8 очков, занимая 2 место в турнирной таблице. "Волки" набрали 7 пунктов в предыдущих матчах чемпионата и разместились вблизи зоны вылета.

Обе команды посреди недели провели еврокубковые поединки – Манчестер Сити победил Динамо Загреб, а Вулверхэмптон в четверг на выезде одолел Бешикташ. Таким образом хозяева имели на 2 дня больше для подготовки к отчетному матчу.

Александр Зинченко начал игру на скамейке запасных, на его позиции слева в защите вышел летний новичок "горожан" Жоау Канселу. После не слишком удачного поединка против Эвертона украинец не попал в стартовый состав во втором матче подряд. Заметим, что конкурент Александра Бенжамен Менди получил очередную травму и вновь оказался в лазарете.

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Заметим, что этот матч был интересным для тренерского штаба и болельщиков сборной Украины не только из-за Зинченко. На поле в старте вышли сразу 4 игрока сборной Португалии – Жоау Канселу, Жоау Моутинью, Рубен Невеш и Руй Патрисиу. Уже 14 октября на НСК Олимпийский сборная Украины сыграет против действующих чемпионов Европы решающий матч квалификации на континентальный форум.

Поединок начался с атак хозяев, но ближе к взятию ворот был Вулверхэмптон. На 6-й минуте гости обязаны были открывать счет – Патрик Кутроне с центра поля убежал на свидание с Эдерсоном, но упустил фантастическую возможность, бездарно пробив мимо ворот! Через несколько минут защитник гостей Ромаин Саисс получил травму и вынужден был покинуть поле, его заменил Райан Беннетт.

У Сити опасно пробивал Марез, но попал в защитника! Ответ "волков" был не менее приличным – после невероятной обрезки в центре поля Хименес вышел на ворота Эдерсона, но его удар был заблокирован Фернандиньо. Добивание Кутроне заблокировали защитники. В следующем эпизоде ​​тот же Хименес вышел на ударную позицию – Эдерсон! Откровенно посредственно выглядели действующие чемпионы Англии в эти минуты – только Эдерсон и недостаток мастерства атакующих игроков Вулверхэмптона помогли хозяевам сохранить свои ворота "сухими".

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Стерлинг совершил хороший рывок и заработал перспективный стандарт, который откровенно неточным ударом испортил Гюндоган. Активизировались игроки Манчестер Сити – после удара Стерлинга эффектный сейв выдал Патрисиу, а Канселу выстрелил намного выше ворот. Канселу расшатал защитника и подал на Агуэро, тот сбросил вдоль вратарской – Стерлингу хватило буквально немного. В следующей атаке хороший прострел Давида Силвы также не нашел адресата! На последней минуте тайма Руй Патрисиу забрал мяч после дальнего удара Уокера.

0:0 – итог первой половины игры. Манчестер Сити прогнозируемо больше владел мячом (71: 29%), но более реальные возможности для гола создали именно гости. Хосепе Гвардиолу в перерыве было что сказать своим подопечным, игра которых вызвала серьезное беспокойство у тренерского штаба и болельщиков.

На второй тайм Гвардиола выпустил Александра Зинченко вместо Кайла Уокера. Украинец как обычно действовал на левой бровке, тогда как Жоау Канселу перешел на правый фланг защиты. Сразу же Александр разрезным пасом пытался вывести Стерлинга на ударную позицию – защитники перехватили.

Кутроне рвался к воротам хозяев – итальянца ценой фола и желтой карточки остановил Родри. Интересно, что в этом же эпизоде предупреждение получил и Канселу за отложенный фол. Игра продолжала проходить в довольно низком темпе при полном отсутствии моментов – это не устраивало Гвардиолу, который выпустил Бернарду Силву вместо Мареза. Зинченко отдал на Стерлинга, который пробил по воротам Патрисиу – очередной блок от защитников. Попытал счастья и сам Александр, однако мяч раз не долетел до голкипера.

На 67-й минуте "горожане" упустили невероятный момент. Сначала Давид Силва пробил со штрафного в перекладину, Зинченко сыграл на подборе и вернул мяч в штрафную. Добивание Агуэро и Стерлинга были заблокированы, после чего тот же Давид Силва пробил выше ворот! Активнее заиграли хозяева после замен от Гвардиолы – не в последнюю очередь благодаря Зинченко, который демонстрировал хорошее взаимодействие со Стерлингом на левом фланге.

На 80-й минуте зрители наконец-то увидели забитый гол. После обрезки "горожан" на чужой половине поля мяч оказался у Рауля Хименеса. Мексиканец в который раз сделал посмешище из Отаменди и покатил на Адаму Траоре, который ударом в ближний угол переиграл Эдерсона!

Удивительно, но хозяева так и не сумели организовать хоть что-то похожее на финальный штурм, ограничившись лишь катанием мяча на чужой половине поля и банальными навесами в штрафную. Единственный удар Агуэро после передачи Зинченко был неточным, а "волки" забили второй гол. Хименес отдал на Траоре, который ударом в тот же угол оформил дубль. 0:2 – сенсация на Этихаде!

Манчестер Сити не сумел забить лишь во второй раз за последние 45 домашних матчей АПЛ и потерпел второе поражение в чемпионате. Команда Гвардиолы отстает от Ливерпуля уже на 8 очков. "Волки" набрали 10 пунктов и поднялись на 11 место, обойдя Манчестер Юнайтед.