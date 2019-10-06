Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Гвардіола залишив Зінченка на лаві запасних – онлайн-трансляція матчу

Манчестер Сіті приймає Вулверхемптон у матчі 8 туру АПЛ. Склади команд та пряму відеотрансляцію поєдинку поєдинку шукайте у цій новині на "Футбол 24".
Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Вулверхемптон, стартує о 16:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко розпочинає гру на лаві запасних.
Шевченко розсипався у компліментах на адресу Зінченка
Склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Отаменді, Фернандінью, Канселу, Гюндоган, Родрі, Давід Сілва, Марез, Стерлінг, Агуеро
Запасні: Браво, Анхеліньо, Гарсія, Зінченко, Бернарду, Жезус, Фоден
Вулверхемптон: Патрісіу, Саісс, Коуді, Болі, Вінагре, Адама, Невеш, Моутінью, Дендонкер, Кутроне, Рауль Хіменес
Запасні: Раді, Доггерті, Вальєхо, Беннет, Хоні, Кілман, Гіббс-Вайт
Манчестер Сіті – Вулверхемптон: пряма відеотрансляція на каналі Setanta