Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Гвардіола залишив Зінченка на лаві запасних – онлайн-трансляція матчу

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Вулверхемптон, стартує о 16:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко розпочинає гру на лаві запасних.

Склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Отаменді, Фернандінью, Канселу, Гюндоган, Родрі, Давід Сілва, Марез, Стерлінг, Агуеро

Запасні: Браво, Анхеліньо, Гарсія, Зінченко, Бернарду, Жезус, Фоден

Вулверхемптон: Патрісіу, Саісс, Коуді, Болі, Вінагре, Адама, Невеш, Моутінью, Дендонкер, Кутроне, Рауль Хіменес

Запасні: Раді, Доггерті, Вальєхо, Беннет, Хоні, Кілман, Гіббс-Вайт

Манчестер Сіті – Вулверхемптон: пряма відеотрансляція на каналі Setanta

