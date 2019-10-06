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Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Гвардіола залишив Зінченка на лаві запасних – онлайн-трансляція матчу

15:05 109 Читать на русском
Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Гвардіола залишив Зінченка на лаві запасних – онлайн-трансляція матчу
Манчестер Сіті – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті приймає Вулверхемптон у матчі 8 туру АПЛ. Склади команд та пряму відеотрансляцію поєдинку поєдинку шукайте у цій новині на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Вулверхемптон, стартує о 16:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко розпочинає гру на лаві запасних.

Шевченко розсипався у компліментах на адресу Зінченка

Склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Отаменді, Фернандінью, Канселу, Гюндоган, Родрі, Давід Сілва, Марез, Стерлінг, Агуеро

Запасні: Браво, Анхеліньо, Гарсія, Зінченко, Бернарду, Жезус, Фоден

Вулверхемптон: Патрісіу, Саісс, Коуді, Болі, Вінагре, Адама, Невеш, Моутінью, Дендонкер, Кутроне, Рауль Хіменес

Запасні: Раді, Доггерті, Вальєхо, Беннет, Хоні, Кілман, Гіббс-Вайт

Манчестер Сіті – Вулверхемптон: пряма відеотрансляція на каналі Setanta

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Вулверхемптон Вулверхемптон Вулверхемптон
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