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Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

09:15 64 Читати українською
Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча
Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

Манчестер Сити в матче 28-го тура АПЛ минимально обыграл Вест Хэм. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

АПЛ, 28-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0

Гол: Агуэро, 59 (пен.)

Манчестер Сити с Зинченко благодаря пенальти Агуэро обыграл Вест Хэм

Первый тайм несмотря на колоссальное преимущество "горожан" прошел без голов, а после перерыва только реализованный пенальти Серхио Агуэро позволил подопечным Пепа Гвардиолы одержать минимальную победу. Вест Хэм за весь матч нанес только 2 удара по воротам соперника. Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Манчестер Сити после 28 туров набрал 68 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице, Вест Хэм на 10 месте с 36 пунктами.

Англия28 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Вест Хэм: Среда 27 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
1 : 0
Вест Хэм
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