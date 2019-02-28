Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

Манчестер Сити в матче 28-го тура АПЛ минимально обыграл Вест Хэм. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

АПЛ, 28-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0

Гол: Агуэро, 59 (пен.)

Манчестер Сити с Зинченко благодаря пенальти Агуэро обыграл Вест Хэм

Первый тайм несмотря на колоссальное преимущество "горожан" прошел без голов, а после перерыва только реализованный пенальти Серхио Агуэро позволил подопечным Пепа Гвардиолы одержать минимальную победу. Вест Хэм за весь матч нанес только 2 удара по воротам соперника. Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Манчестер Сити после 28 туров набрал 68 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице, Вест Хэм на 10 месте с 36 пунктами.