Мидлсбро арендовал 23-летнего вингера "горожан", сообщает официальный сайт клуба.

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"Речники" во второй раз взяли Робертса. Воспитанник Фулхэма уже выступал на Риверсайде в сезоне 2019/20. Робертс пребывает на контракте с Манчестер Сити с лета 2015-го, однако провел за манкунианцев лишь 3 матча во всех турнирах. В свою очередь он также играл в аренде за Селтик, Жирону и Норвич.

В прошлом сезоне Патрик Робертс сыграл 3 поединка в АПЛ за "канареек" и еще 10 (1 гол, 3 ассиста) за Мидлсбро в Чемпионшипе.

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