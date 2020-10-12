Опытный аргентинец может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calciomercato.

Агуэро вернулся к тренировкам – ветеран не играл с июня

Агуэро имеет действующий до лета 2021-го контракт с Манчестер Сити и до сих пор не договорился о продлении сотрудничества с "горожанами". Интер намерен выйти с предложением о переезде на Джузеппе Меацца через год в статусе свободного агента. Трансферный гуру "нерадзурри" Беппе Маротта якобы уже подготовил для Агуэро контракт на 2 года с возможностью продления еще на год. 32-летний нападающий может заработать в Италии 7-8 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне Серхио Агуэро провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.

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