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Манчестер Сити установит памятник и назовет улицу в честь Компани

07:30 46 Читати українською
Манчестер Сити установит памятник и назовет улицу в честь Компани
Венсан Компани / Фото ФК Манчестер Сити

Легендарный защитник Манчестер Сити Венсан Компани "навсегда останется" возле арены Этихад Стэдиум.

Руководство Манчестер Сити анонсировало установления статуи Венсана Компани у Этихад Стэдиум. Также в честь бельгийского защитника была названа дорога, ведущая на тренировочную базу "горожан", сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Сити провел прощальный матч для Компани – герой не вышел на поле, а легенды выдали шоу с красивыми голами

"Это невероятная честь быть признанным этим особым клубом таким образом. Приключение, которое мы прошли вместе за эти 11 лет, изменило мою жизнь. Я рад, что сыграл скромную партию в изменении хода истории этой команды", – поделился эмоциями Венсан.

Напомним, Компани провел за Сити более 10 лет. Защитник сыграл 360 матчей, в которых отметился 20 голами 11 ассистов.

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Венсан Компани Венсан Компани Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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