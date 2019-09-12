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Манчестер Сіті встановить пам'ятник і назве вулицю на честь Компані

07:30 1315 Читать на русском
Манчестер Сіті встановить пам'ятник і назве вулицю на честь Компані
Венсан Компані / Фото ФК Манчестер Сіті

Легендарний захисник Манчестер Сіті Венсан Компані "назавжди залишиться" біля арени Етіхад Стедіум.

Керівництво Манчестер Сіті анонсувало встановлення статуї Венсана Компані біля Етіхад Стедіум. Також на честь бельгійського захисника була названа дорога, яка веде на тренувальну базу "містян", повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Сіті провів прощальний матч для Компані – герой не вийшов на поле, а легенди видали шоу з красивими голами

"Це неймовірна честь бути визнаним цим особливим клубом таким чином. Пригода, яку ми пройшли разом протягом цих 11 років, змінила моє життя. Я радий, що зіграв скромну партію в зміні ходу історії цієї команди", – поділився емоціями Венсан.

Нагадаємо, Компані провів за Сіті більше 10 років. Захисник зіграв 360 матчів, в яких відзначився 20 голами 11 асистами.

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Венсан Компані Венсан Компані Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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