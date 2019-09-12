Манчестер Сіті встановить пам'ятник і назве вулицю на честь Компані

Легендарний захисник Манчестер Сіті Венсан Компані "назавжди залишиться" біля арени Етіхад Стедіум.

Керівництво Манчестер Сіті анонсувало встановлення статуї Венсана Компані біля Етіхад Стедіум. Також на честь бельгійського захисника була названа дорога, яка веде на тренувальну базу "містян", повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Це неймовірна честь бути визнаним цим особливим клубом таким чином. Пригода, яку ми пройшли разом протягом цих 11 років, змінила моє життя. Я радий, що зіграв скромну партію в зміні ходу історії цієї команди", – поділився емоціями Венсан.

Нагадаємо, Компані провів за Сіті більше 10 років. Захисник зіграв 360 матчів, в яких відзначився 20 голами 11 асистами.