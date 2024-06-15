"Может ли сборная Украины чего-то испугаться? Нет, испугаться мы не можем, потому что футболисты выступают каждую неделю в топ-чемпионатах против лучших команд, ты к этому привыкаешь.

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Когда ты скажешь, что ты испугался, – это будет странно выглядеть. Когда играешь каждую неделю при полных стадионах в лучших лигах – это нормально, и у нас уже к этому есть иммунитет", – поделился Яремчук в комментарии Трендец.

Добавим, что сборная Украины попала в группу E на Евро-2024. Первым соперником "сине-желтых" станет Румыния (17 июня, начало в 16:00), после чего Украина сыграет со Словакией (21 июня, начало в 16:00) и Бельгией (26 июня, начало в 19:00).

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