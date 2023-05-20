Во время полуфинального ответного матча Лиги чемпионов против Реала рулевой Ман Сити попросил бельгийца играть спокойнее и контролировать мяч. Де Брюйне как раз проиграл дуэль и в гневе крикнул наставнику: "Заткнись". Этот момент вызвал большой резонанс, но Гвардиола видит ситуацию по-своему.

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"На самом деле мне нравится, когда мы кричим друг на друга. Мне нравится такой Кевин. Когда он зажигается и дает столько энергии. Такое должно случаться в определенных играх, в определенных моментах. Это не первый случай, когда Кевин кричит на меня.

Вы не видите, как часто он кричит на меня во время тренировок. Но это именно тот Кевин, который нам нужен", – заверил Гвардиола на пресс-конференции.

️ "You don't see it but De Bruyne shouts at me in the training ground."



Pep Guardiola responds to his on-field argument with De Bruyne against Real Madrid ? pic.twitter.com/wsfKK8JsGa — SPORTbible (@sportbible) May 19, 2023

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