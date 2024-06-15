"Не лучший старт, но я поздравляю Испанию с победой. Нам не хватало энергии и агрессии, первый гол стал следствием ошибки. Хуже всего, то, что мы пропустили в добавленное к первому тайму время после углового. Это недопустимо, после этого результат игры был понятен.

Испания – Хорватия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Мы проанализируем, что пошло не так. Мы давали соперникам много времени и пространства – за это нас и наказали. Надо сосредоточиться на последних двух матчах и постараться их выиграть



Мое впечатление, что мы выдержали начальное давление Испании в первые 10-15 минут. После этого мы взяли игру под свой контроль, стали лучше действовать и начали создавать моменты. Но потом мы пропустили гол из-за нашей ошибки и не смогли вернуться в игру после этого. Это было не очень хорошо

Замены Модрича и Ковачича? У нас впереди два важных матча, против Албании и Италии. На тот момент мы проигрывали 3:0 и не имели много шансов изменить ситуацию, поэтому я решил их посадить на скамейку запасных", – цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Хорватия проиграла в первом матче на Евро-2024 Испании со счетом 0:3. Во втором раунде команда Далича сыграет с Албанией.

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