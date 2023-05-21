Чемпіони Англії готують нову пропозицію щодо контракту, який має влаштувати 32-річного німця, повідомляє The Times.

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Раніше Сіті давав Ґюндоґану продовження лише на один сезон, але хавбек хотів довшу угоду. У ситуацію втрутилася Барселона, яка запропонувала Ілкаю контракт за схемою 2+1. Втім, півзахисник дуже потужно проводить кінцівку сезону і переконав керівництво "містян" розщедритись. Манчестер Сіті дасть капітану довшу угоду, щоб не втрачати його вільним агентом.

Нагадаємо, Ґюндоґан захищає кольори манкуніанців з 2016 року, коли за нього заплатили 27 млн євро Борусії Д. У нинішній кампанії німець відіграв 47 матчів, оформив 9 голів та 7 асистів.

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