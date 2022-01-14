"У нас есть несколько новых случаев коронавируса. Клуб требует конфиденциальности, поэтому я не могу называть имен. Кто-то возвращается с изоляции, но у кого-то снова положительные тесты на COVID-19", – цитирует Гвардиолу DailyMail.

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Ранее пресс-служба "горожан" сообщала, что в клубе более 20 больных, среди которых оказался и лидер сборной Украины Александр Зинченко. Уже завтра, 15 января, Сити ожидает важный матч против Челси, начало в 14:30.

После 21 тура АПЛ Ман Сити продолжает лидировать, оторвавшись от Челси на 10 очков.

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