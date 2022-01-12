В прошом сезоне чемпионы Англии заработали 644 млн евро, сообщает The Athletic. "Горожане" впервые в своей истории обошли соседей из Юнайтед, который может похвастаться только 557 млн евро.

Манчестер Сити и Атлетико могут помочь Яремчуку избавиться от главного визави

Большинство заработков Ман Сити (335,5 млн) – это поступления от продаж телеправ. Впрочем, манкунианцы остались единственной командой топ-5 лиг Европы, которая в период пандемии увеличивает и коммерческие доходы. В прошлом сезоне они составили 335,9 млн, чего не было даже в последней "благополучной" кампании (2018/19).

Источник добавляет, что нынешняя цена Манчестер Сити составляет 2 170 млн евро – шестой показатель среди футбольных клубов.

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