"У нас є кілька нових випадків коронавірусу. Клуб вимагає конфіденційності, тому я не можу називати імен. Хтось повертається з ізоляції, але у когось знову позитивні тести на COVID-19", – цитує Гвардіолу DailyMail.

Манчестер Сіті вперше в історії обійшов Юнайтед за річними доходами – "містяни" мають унікальні цифри

Раніше прес-служба "містян" повідомляла, що у клубі є понад 20 хворих, серед яких опинився лідер збірної України Олександр Зінченко. Вже завтра, 15 січня, на Сіті очікує важливий матч проти Челсі, початок о 14:30.

Після 21-го туру АПЛ Ман Сіті продовжує лідирувати, відірвавшись від Челсі на 10 очок.

Миколенко чекає дебюту в АПЛ, Маліновський проти чемпіона, Лунін за крок від першого трофею з Реалом – топ-матчі вікенду