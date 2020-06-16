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Манчестер Сити стал еще одним претендентом на игрока Реала – Интер и Бавария в конкурентах

11:01 49 Читати українською
Манчестер Сити стал еще одним претендентом на игрока Реала – Интер и Бавария в конкурентах
Ашраф Хакими / Getty images

Защитник Реала Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую Боруссию, может так и не вернуться в Мадрид.

Манчестер Сити присоединился к числу клубов, которым интересны услуги 21-летнего защитника сборной Марокко, сообщает AS.

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По информации издания, инициатором приглашения Хакими на Этихад стал лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Правда, за возможность осуществить трансфер придется побороться с Баварией, Интером и Боруссией Д, которая тоже стремится подписать с исполнителем полноценный контракт.

К слову, в активе Хакими 43 матча в составе дортмундской Боруссии в текущем сезоне, в которых защитник отметился 9 голами и 10 ассистами.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Ашраф Хакими Ашраф Хакими Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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