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Хакими имеет предложения сразу от трех топ-клубов – Реал требует бешеную сумму за игрока

13:40 58 Читати українською
Хакими имеет предложения сразу от трех топ-клубов – Реал требует бешеную сумму за игрока
Ашраф Хакими / соцсети

Защитник Реала Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую Боруссию, может не вернуться в Мадрид в ближайшее время.

Реал готов продать Хакими за сумму не менее 60 млн евро, сообщает Onda Cero.

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Отмечается, что игрок имеет сразу три предложения – от Боруссии Д, Баварии и Интера. Добавим, что марокканец выступает за дортмундский клуб на правах аренды.

К слову, именно яркие выступления за "желто-черных" привлекли внимание к Ашрафу. В активе Хакими 43 матча в составе Боруссии в текущем сезоне, в которых защитник отметился 9 голами и 10 ассистами.

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Теги
Интер Интер Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Ашраф Хакими Ашраф Хакими Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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