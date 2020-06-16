Манчестер Сіті став ще одним претендентом на гравця Реала – Інтер та Баварія у конкурентах

Захисник Реала Ашраф Хакімі, який виступає на правах оренди за дортмундську Борусію, може так і не повернутися в Мадрид.

Манчестер Сіті приєднався до списку клубів, яким цікаві послуги 21-річного захисника збірної Марокко, повідомляє AS.

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За інформацією видання, ініціатором запрошення Хакімі на Етіхад став особисто головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола. Щоправда, за можливість здійснити трансфер доведеться поборотися з Баварією, інтером та Борусією Д, яка теж прагне підписати з виконавцем повноцінний контракт.

До слова, в активі Хакімі 43 матчі у складі дортмундської Борусії в поточному сезоні, в яких захисник відзначився 9 голами та 10 асистами.

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