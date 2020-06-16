toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР РУХ

Манчестер Сіті став ще одним претендентом на гравця Реала – Інтер та Баварія у конкурентах

10:59 601 Читать на русском
Манчестер Сіті став ще одним претендентом на гравця Реала – Інтер та Баварія у конкурентах
Ашраф Хакімі / Getty images

Захисник Реала Ашраф Хакімі, який виступає на правах оренди за дортмундську Борусію, може так і не повернутися в Мадрид.

Манчестер Сіті приєднався до списку клубів, яким цікаві послуги 21-річного захисника збірної Марокко, повідомляє AS.

Хакімі має пропозиції одразу трьох топ-клубів – Реал вимагає шалену суму за гравця

За інформацією видання, ініціатором запрошення Хакімі на Етіхад став особисто головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола. Щоправда, за можливість здійснити трансфер доведеться поборотися з Баварією, інтером та Борусією Д, яка теж прагне підписати з виконавцем повноцінний контракт.

До слова, в активі Хакімі 43 матчі у складі дортмундської Борусії в поточному сезоні, в яких захисник відзначився 9 голами та 10 асистами.

Реал попрощається з легендарним складом: нова атака мрії, фаворити президента, доля володаря "Золотого м'яча"

blog_ava
"Український Нагельсман": Рух оригінально пояснив призначення сенсаційного тренерського дуету
09:18
1697
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
53
хв
Борусія Менхенгладбах
19:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук