Балтача: Зинченко не найдет лучшего тренера, чем Гвардиола

Экс-защитник Динамо Сергей Балтача, проживающий в Лондоне, где работает тренером академии Чарльтона, оценил перспективы Александра Зинченко в Манчестер Сити.

"Александр прекрасно вписался в состав "горожан". Когда он выходит на поле, то сразу видно, что у него есть мысль и все тренерские установки он выполняет. К тому же, очень неплохо.

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Если Александр хочет развиваться как футболист, то ему лучше оставаться в Манчестер Сити. Лучшей команды и главного тренера он не найдет. Гвардиола – один из сильнейших наставников современности. Вы посмотрите, как играет его команда и что они делают на футбольном поле. Это мало кому удается. Это как Лобановский в свое время опережал футбол на 20 лет.

Но если же Зинченко хочет заработать больше денег, то ему лучше уйти. Думаю, что Александру нужно расти и развиваться как игроку. Гвардиола даст ему нужный импульс и направит в правильное русло. Впрочем, многое зависит от Зинченко и его окончательного решения", – цитирует Балтача издание footboom.

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