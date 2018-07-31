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Манчестер Сіті знизив трансферну вартість Харта до 5 млн фунтів

08:39 259 Читать на русском
Манчестер Сіті знизив трансферну вартість Харта до 5 млн фунтів
Джо Харт / Goal.com

Голкіпер Манчестер Сіті Джо Харт може незабаром покинути команду.

"Містяни" готові продати воротаря Джо Харта за 5 млн фунтів, пише The Times.

Манчестер Сіті прагнуть отримати хоч якість кошти від продажу англійського голкіпера, який через півроку отримає статус вільного агента та може покинути команду безкоштовно.

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У клубі вважають, що така невисока трансфера вартість футобіста повинна спонукати клуби, які зацікавлені у послугах Харта, до більш активних дій.

Нагадаємо, останні два сезони Джо провів у оренді за італійський Торіно та Вест Хем.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Манчестер Сіті Джо Харт Джо Харт
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