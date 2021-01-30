Манчестер Сити принимает Шеффилд Юнайтед в рамках 21-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед стартовал в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на телеканале Setanta Sport. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет "Футбол 24".

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Александр Зинченко в последнее время стал стабильным игроком основы "горожан". После Нового года украинец непременно выходил с первых минут во всех матчах команды в рамках АПЛ. Таких уже пять. Манчестер Сити выиграл все эти встречи с общим счетом 15:1. Сегодня Пеп Гвардиола не стал ломать традицию и выпустил Зинченко в стартовом составе.

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган – Бернарду, Фоден, Торрес – Жезус

Your City line-up to face the Blades!



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Torres, Foden, Jesus



SUBS | Steffen, Stones, Sterling, Rodrigo, Mendy, Mahrez, Cancelo, Garcia, Bernabe



️ @HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/ygqmTDc7m8 — Manchester City (@ManCity) January 30, 2021

Шеффилд Юнайтед: Ремсдейл – Белдок, Иган, Ампаду, Башем, Богл – Ландстрем, Норвуд, Флек – Брюстер, Берк