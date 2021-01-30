Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в основе шестой раз подряд
Манчестер Сити принимает Шеффилд Юнайтед в рамках 21-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед стартовал в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на телеканале Setanta Sport. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет "Футбол 24".
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Александр Зинченко в последнее время стал стабильным игроком основы "горожан". После Нового года украинец непременно выходил с первых минут во всех матчах команды в рамках АПЛ. Таких уже пять. Манчестер Сити выиграл все эти встречи с общим счетом 15:1. Сегодня Пеп Гвардиола не стал ломать традицию и выпустил Зинченко в стартовом составе.
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – стартовые составы:
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган – Бернарду, Фоден, Торрес – Жезус
Шеффилд Юнайтед: Ремсдейл – Белдок, Иган, Ампаду, Башем, Богл – Ландстрем, Норвуд, Флек – Брюстер, Берк