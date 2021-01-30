Манчестер Сіті приймає Шеффілд Юнайтед в рамках 21-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед стартував о 17:00 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Setanta Sport. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24".

"Зінченко може все": українець оголив слабке місце і показав прогрес, а Манчестер Сіті знайшов ідеального захисника

Олександр Зінченко останнім часом став стабільним гравцем основи "містян". Після Нового року українець неодмінно виходив з перших хвилин у всіх матчах команди в рамках АПЛ. Таких уже п'ять. Ман Сіті виграв усі ці зустрічі із загальним рахунком 15:1. Сьогодні Пеп Гвардіола не став ламати традицію і вшосте поспіль випустив Зінченка у стартовому складі.

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью, Гюндоган – Бернарду, Фоден, Торрес – Жезус

Your City line-up to face the Blades!



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Torres, Foden, Jesus



SUBS | Steffen, Stones, Sterling, Rodrigo, Mendy, Mahrez, Cancelo, Garcia, Bernabe



️ @HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/ygqmTDc7m8 — Manchester City (@ManCity) January 30, 2021

Шеффілд Юнайтед: Ремсдейл – Белдок, Іган, Ампаду, Башем, Богл – Ландстрем, Норвуд, Флек – Брюстер, Берк