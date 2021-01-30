Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі вшосте поспіль
Манчестер Сіті приймає Шеффілд Юнайтед в рамках 21-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед стартував о 17:00 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Setanta Sport. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24".
"Зінченко може все": українець оголив слабке місце і показав прогрес, а Манчестер Сіті знайшов ідеального захисника
Олександр Зінченко останнім часом став стабільним гравцем основи "містян". Після Нового року українець неодмінно виходив з перших хвилин у всіх матчах команди в рамках АПЛ. Таких уже п'ять. Ман Сіті виграв усі ці зустрічі із загальним рахунком 15:1. Сьогодні Пеп Гвардіола не став ламати традицію і вшосте поспіль випустив Зінченка у стартовому складі.
Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – стартові склади:
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью, Гюндоган – Бернарду, Фоден, Торрес – Жезус
Шеффілд Юнайтед: Ремсдейл – Белдок, Іган, Ампаду, Башем, Богл – Ландстрем, Норвуд, Флек – Брюстер, Берк