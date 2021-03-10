Манчестер Сити принимал Саутгемптон в матче 33 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов матча Манчестер Сити – Саутгемптон на "Футбол 24".

Зрители точно не остались разочарованными поединком Сити и Саутгемптона, где можно было наслаждаться голами на любой вкус.

Зинченко может пропустить первые матчи квалификации на ЧМ-2022 – Гвардиола не хочет отпускать игроков Ман Сити в сборные

"Святые" уже закрепили за собой статус команды, которая много пропускает, и "горожане" воспользовались таким подарком, отгрузив сопернику 5 мячей. Стоит обратить внимание на первый гол подопечных Гвардиолы, в котором не последнюю роль сыграл Александр Зинченко.

Манчестер Сити уверенно шагает к золотым медалям АПЛ, оторвавшись от МЮ на 14 очков, Саутгемптон – 14-й.

Манчестер Сити перестрелял Саутгемптон: Зинченко наиграл на шикарную статистику, 7 голов с дублями Мареза и Де Брюйне