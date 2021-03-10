До звітного протистояння команди підходили у різному настрої. Напередодні "містяни" поступилися вперше за 28 матчів, та ще й своїм галасливим сусідам у Манчестері. Своєю чергою, Саутгемптон навпаки перервав безвиграшну серію, яка налічувала 9 матчів (8 поразок). Дві попередні очні зустрічі команд завершилися з однаковим рахунком – 1:0. По перемозі у кожного колективу.

Манчестер Сіті – Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко залишився у старті після програного дербі

Якщо порівнювати з матчем проти Ман Юнайтед, то Пеп Гвардіола зробив відразу п'ять змін у стартовому складі. Олександр Зінченко своє місце зберіг – в лінії оборони черга отримати відпочинок випала Стоунзу та Канселу. Також в основу повернувся Фернандінью. Головна несподіванка в атаці. Пеп знову вирішив зіграти без номінального центрфорварда. Зрештою, це й не дивно. Серхіо Агуеро далекий від своїх оптимальних кондицій, а Габріел Жезус був антигероєм дербі – саме бразилець привіз пенальті у власні ворота вже на другій хвилині. Сьогодні обоє почали на лаві для запасних.

У Ральфа Хазенхюттля, своєю чергою, було чимало кадрових проблем. Довелося випускати не одного гравця на нерідній позиції. Проте, на перших хвилинах здавалося, що все зовсім навпаки. Саме Саутгемптон заволодів ініціативою і впродовж першої десятихвилинки не давав господарям нічого створити в атаці. "Святі", хоч і більше тримали м'яч (відсоток володіння сягнув аж 70%), теж не могли ефективно розпорядитися цією перевагою. Захист господарів діяв безпомилково.

Нинішньому Ман Сіті не можна давати простору. Ця команда вміє карати за найменшу помарку. Так і сталося на 15-й хвилині. Зінченко класно відкрився за спини захисників, куди довгу передачу спрямував Рубен Діаш. Сашко прийняв і зряче покотив під удар Фодену. З пострілом Філа голкіпер впорався, але відбив м'яч прямо на ногу Де Брюйне – бельгієць з таких позицій не хибить. 1:0.

За інерцією "містяни" ще якийсь час більше загрожували чужим володінням. Комбінації проходили здебільшого через фланг Зінченка, куди активно зміщувалися Бернарду та Де Брюйне. Добити "святих" не вдалося, за що довелося поплатитися. Саутгемтон оговтався від шоку і почав знову шукати щастя в атаці. Відтак гол не можна назвати несподіваним. Все почалося з удару Редмонда з-за меж штрафного – Едерсон перевів на кутовий. Після подачі бив Вестергор – голкіпер знову був на висоті. Однак м'яч знову відскочив до данця, якого за футболку потягнув Ляпорт. Джонатан Мосс без роздумів вказав на 11-метрову позначку. Пенальті взявся виконувати Ворд-Праус в був точним.

За п'ять хвилин подібного покарання вимагали вже гравці Манчестер Сіті. Їм здалося, що Маккарті все ж збивав Фодена. Ні головний рефері, ні відеоасистент не підтвердили їхні здогадки. Саутгемптоп відповів кількома спробами з дальньої відстані – постаралися Ворд-Праус та Дженепо. Як і у першому випадку все завершилося пропущеним голом. Знову не обійшлося без участі Зінченка. Олександр запресингував опонента, який просто вибив м'яч поперек поля. На підступах до штрафного його підхопив Марез і змусив Маккартні капітулювати вдруге. Вже у компенсований час Ман Сіті забив і третій. Знову Марез накрутив кількох опонентів, але пробив у стійку. Відскок упіймав Гюндоган і забив у порожні ворота.

На другу половину гості вийшли зібранішими. "Містяни" встановили тотальний контроль над м'ячем та ситуацією. Постійні атаки, оперативний пресинг при втратах і пошук можливостей для ударів. Вистояти за таких умов вкрай складно. Зрештою, Саутгемптону цього зробити не вдалося. Фернандінью розпочав, Фоден підтримав, а Марез оформив хет-трик. Краса! Проте, вже за хвилину довелося діставати м'яч із власних воріт. Кілька довгих передач, і м'яч дістався Адамсу, який не залишив шансів Едерсону. Відзначимо, що в цьому епізоді уважніше міг би зіграти й Зінченко. Завершив шалену п'ятихвилинку гол Де Брюйне. Кевін скористався блоком Фодена, увійшов у штрафний і без перешкод оформив дубль.