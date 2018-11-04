Манчестер Сити – Саутгемптон – 6:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити разбил Саутгемптон в матче 11 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Саутгемптон.

Манчестер Сити разгромил Сатугемптон со счетом 6:1 и стал единоличным лидером АПЛ. Забитыми голами отличились Агуэро, Давид Силва, Сане. Стерлинг оформил дубль, а еще один гол Саутгемптон забил в собственные ворота.

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Напомним, уже в ближайшую среду Манчестер Сити сыграет против Шахтера матч 4 тура Лиги чемпионов. В Харькове подопечные Гвардиолы разгромили дончан со счетом 3: 0.

Англия. АПЛ 2018/19, 11 тур

Манчестер Сити – Саутгемптон – 6:1

Голы: Худт, 6 (автогол), Агуэро, 12 Давид Силва, 17 Стерлинг, 45+2, 67, Сане, 90+1 – Ингз, 30 (пен.)