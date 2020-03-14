Манчестер Сити провел оригинальный поединок с Саутгемптоном вместо матча АПЛ

Пока в АПЛ приостановлен сезон пресс-службы клубов развлекаются как могут.

Сегодня, 14 марта, должен был состояться поединок 30-го тура АПЛ Норвич – Саутгемптон, но из-за остановки всего турнира встречу перенесли на неопределенный срок.

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Пресс-служба "святых" в twitter предложила Норвичу сыграть в "крестики-нолики", но соперник проигнорировал вызов. Зато отозвался Манчестер Сити. По итогам напряженной борьбы была зафиксирована ничья. После игры Норвич шутливо предложил начислить участникам поединка по одному очку.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Англии отменили все матчи АПЛ до 4 апреля.

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