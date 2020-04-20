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Манчестер Сити просил игроков удержаться от переписки с Гвардиолой после смерти матери испанца

08:52 59 Читати українською
Манчестер Сити просил игроков удержаться от переписки с Гвардиолой после смерти матери испанца
Зинченко и Гвардиола / Getty images

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, как в клубе восприняли известие о смерти матери Хосепа Гвардиолы.

"К сожалению, у Гвардиолы недавно не стало матери. Нас предупредили, чтобы мы не писали ему в этот трудный период. Конечно, каждый через интернет выразил ему поддержку, ведь мы одна семья, одна команда. Когда ты теряешь родных – это самое страшное, что может случиться.

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Каждый переживает друг за друга, это всегда больно – терять близких людей. До этой потери он посылал всем видео поддержки, чтобы мы держали себя в форме. А после происшествия он не выходил на связь", – рассказал Зинченко в программе Великий футбол.

Напомним, мать Гвардиолы Долорс Сала Каррио умерла в Манресе, Барселона, от коронавируса 6 апреля. Ей было 82 года.

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