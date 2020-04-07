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Зинченко трогательно поддержал Гвардиолу из-за утраты матери

08:24 55 Читати українською
Зинченко трогательно поддержал Гвардиолу из-за утраты матери
Зинченко и Гвардиола / Eurosport

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко выразил соболезнования Хосепу Гвардиоле в связи со смертью матери наставника.

"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", – трогательно подписал фотографию Зинченко в Instagram.

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Напомним, мать Гвардиолы Долорс Сала Каррио умерла в Манресе, Барселона, от коронавируса вчера, 6 апреля. Ей было 82 года.

Отметим, что именно под руководством Хосепа Гвардиолы Зинченко стал попадать в состав Манчестер Сити. В текущем сезоне украинец провел 18 поединков в составе "горожан", записав в свой актив 1 гол.

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Prayers to you and your family Mister.

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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