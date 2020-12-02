Похоже, один из лидеров Манчестер Сити Кевин де Брюйне еще долго будет радовать фанов "горожан".

Представители Кевина де Брюйне продолжают диалог с Манчестер Сити о продлении контракта. Переговоры выглядят перспективными, журналист Фабирицио Романо в Twitter.

Де Брюйне дал однозначный ответ относительно своего будущего в Манчестер Сити

По информации СМИ, 29-летний бельгиец сомневался относительно своего будущего, но подписание "горожанами" нового соглашения с Хосепом Гвардиолой полностью убедило Кевина остаться в клубе.

Напомним, де Брюйне перешел в Манчестер Сити из Вольфсбурга в августе 2015 за 76 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 8 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 120 млн евро.

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