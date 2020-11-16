"Я хотел бы остаться в Манчестер Сити, поэтому это очень простая ситуация для меня. Мы понемногу ведем переговоры по контракту, но они не слишком продвинулись.

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Я в замечательном клубе с хорошими владельцами. Сейчас у меня нет агента, поэтому я общаюсь лично. Если бы я не хотел остаться, то мне понадобился бы посредник. Но когда ты планируешь остаться, то все гораздо проще", – пояснил де Брюйне в комментарии HLN.

Добавим, что действующий контракт бельгиця с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023-го. Хавбек присоединился к "горожанам" в 2015 году и уже провел 232 матча, в которых отметился 58 голами и 96 ассистами.

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