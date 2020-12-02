Схоже, один з лідерів Манчестер Сіті Кевін де Брюйне ще довго тішитиме фанів "містян".

Представники Кевіна де Брюйне продовжують діалог з Манчестер Сіті щодо продовження контракту. Перемовини виглядають перспективними, повідомляє журналіст Фабіріціо Романо у Twitter.

Де Брюйне дав однозначну відповідь щодо свого майбутнього в Манчестер Сіті

За інформацією ЗМІ, 29-річний бельгієць сумнівався щодо свого майбутнього, але підписання "містянами" нової угоди з Хосепом Гвардіолою повністю переконало Кевіна залишитись у клубі.

Нагадаємо, де Брюйне перейшов у Манчестер Сіті з Вольфсбурга у серпні 2015 року за 76 млн євро. У поточному сезоні він зіграв 8 матчів в АПЛ, в яких забив один гол і віддав п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 120 млн євро.

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