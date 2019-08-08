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Манчестер Сити подписал экс-голкипера сборной Англии

19:35 66 Читати українською
Манчестер Сити подписал экс-голкипера сборной Англии
Скотт Карсон / ФК Манчестер Сити

Голкипер Дерби Каунти Скотт Карсон перешел в ряды чемпионов Англии.

Манчестер Сити объявил о переходе 33-летнего голкипера Дерби Каунти Скотта Карсона. Бывший вратарь сборной Англии проведет на Этихаде сезон 2019/20 на правах аренды, сообщает официальный сайт "горожан".

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"Я не ожидал такого варианта продолжения карьеры, поэтому не мог отказать. С нетерпением жду возможности поработать с Гвардиолой. Надеюсь, мой опыт поможет команде", – заявил Карсон.

Отметим, 33-летний Карсон ранее выступал за Бурсаспор, Уиган, Ливерпуль, Астон Виллу и другие клубы. Цвета Дерби Каунти защищал с 2015 года и провел в составе "баранов" более 150 матчей. Также сыграл 4 поединка за национальную сборную Англии.

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