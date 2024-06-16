"Меня особенно удивила скорость реакции Довбыка – невероятная, ведь он чрезвычайно сильный физически нападающий. Он очень действенный, ему не нужно много моментов.

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Честно говоря, после дуэли в Ла Лиге я не мог поверить, что несмотря на ту ценность, которую он демонстрирует на поле, он все еще в Жироне, а не в одном из топ-клубов Европы.

Насчет Цыганкова... Он игрок, который выделяется своей способностью решать момент последней передачей. Вам не нужно давать ему для этого время и пространство! У него хорошая техника, но, прежде всего, удивительная скорость. Нам нужно заблокировать его с самого начала, не дать ему подняться, сделать ставку на перехваты", – цитирует Рацуи Prosport.

Напомним, матч между Румынией и Украиной состоится в понедельник, 17 июня. Начало встречи в 16:00.

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