Вратарь молодёжной сборной Англии (U-21) Джеймс Траффорд перешел из Манчестер Сити в Бёрнли, информирует официальный сайт ланкаширского клуба. Сумма сделки и сроки соглашения официальным источником не разглашаются.

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Однако подробности этого трансфера раскрывает ВВС. Согласно источнику, Траффорд обошёлся Бернли в 19 млн фунтов, не считая бонусов. Сити получит 20% суммы в случае перепродажи игрока, а также будет иметь возможность вернуть Траффорда за 15+4 млн фунтов. Сам игрок подписал контракт на 4 года.

Это приобретение стало рекордным в истории Бернли. Однако, очевидно, Траффорд того стоит – в начале июля он выиграл чемпионат Европы в составе молодёжной сборной Англии. Джеймс отыграл "на ноль" весь турнир, и на 90+10-й минуте финального матча с Испанией отразил не только пенальти от Абеля Руиса, но и добивание в исполнении Ороса.

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