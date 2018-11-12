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Манчестер Сити присоединился к погоне за "новым Пирло"

20:00 185 Читати українською
Манчестер Сити присоединился к погоне за "новым Пирло"
Сандро Тонали / Image Sport

Английский Манчестер Сити активно интересуется юным полузащитником итальянской Брешии Сандро Тонали, которого уже сравнивают с легендарным экс-хавбеком сборной Италии Андреа Пирло.

18-летний талант оказался в сфере интересов "горожан", сообщает City Watch.

Тонали уже сенсационно получил первый вызов в сборную Италии, а также находится на радаре Ювентуса и Челси. В минувшие выходные скауты Манчестер Сити вживую просматривали игру хавбека в матче Брешии в Серии B против Вероны (4:2). Сандро Тонали в этом поединке удалось забить и оформить ассист.

Сезон 2018/19 является вторым во взрослом футболе для юного полузащитника, который по стилю игры напоминает Андреа Пирло. В нынешнем первенстве он провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. Контракт Тонали с Брешией действует до 2021 года, но "ласточки" могут отпустить хавбека при условии щедрого предложения.

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