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Манчестер Сіті приєднався до гонитви за "новим Пірло"

20:00 598 Читать на русском
Манчестер Сіті приєднався до гонитви за "новим Пірло"
Сандро Тоналі / Image Sport

Англійський Манчестер Сіті активно цікавиться юним півзахисником італійської Брешії Сандро Тоналі, якого вже порівнюють із легендарним екс-хавбеком збірної Італії Андреа Пірло.

18-річний талант опинився в сфері зацікавлень "містян", повідомляє City Watch.

Тоналі вже сенсаційно отримав перший виклик до збірної Італії, а також перебуває на радарі Ювентуса та Челсі. Минулих вихідних скаути Манчестер Сіті вживу переглядали гру хавбека в матчі Брешії у Серії B проти Верони (4:2). Сандро Тоналі в цьому поєдинку вдалося забити та оформити асист.

Сезон 2018/19 є другим у дорослому футболі для юного півзахисника, який за стилем гри нагадує Андреа Пірло. У цьогорічній першості він провів 11 матчів, у яких забив 1 м'яч і зробив 2 результативні передачі. Контракт Тоналі з Брешією чинний до 2021 року, але "ластівки" можуть відпустити хавбека при щедрій пропозиції.

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