toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо презентовано третий комплект формы – впечатляющий дизайн исторической экипировки

15:52 - Читати українською
Динамо презентовано третий комплект формы – впечатляющий дизайн исторической экипировки
Динамо / ФК Динамо

"Бело-синие" показали очередной комплект экипировки, в котором будут играть в сезоне 2020/21.

Фотографии игроков в новой форме были опубликовано на официальной странице клуба в социальной сети Facebook.

Динамо представило нестандартную домашнюю форму на сезон 2020/21

Комплект игровой формы выполнен в нейтральных цветах, которые существенно отличаются от основных цветов клуба. К слову, это первый в истории Динамо третий комплект формы – ранее киевляне использовали два варианта экипировки.

К слову, техническим брендом "бело-синих" остается американская компания New Balance.

Элегантная Барса, футуристический Лондон, пиксели Дортмунда и юбилей ПСЖ – как будут выглядеть гранды в новом сезоне

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины
08:00
19827
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Шахтер
21:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?