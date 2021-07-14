Презентация домашнего комплекта опубликована в официальном Twitter "горожан".

Интер представил эффектную форму в стиле змеиной кожи

Дизайнеры решили не отходить от привычных голубых цветов, добавив только белые полосы по бокам футболки. Интересный элемент появится на внутренней стороне воротничков Зинченко и компании. Там изображены цифры 93:20 – именно на этой секунде Серхио Агуэро вырвал победу над КПР в последнем туре сезона 2011/12 и принес Манчестер Сити первое чемпионство эпохи АПЛ.

Добавим, что команда Гвардиолы начнет новую кампанию 7 августа матчем за Суперкубок Англии против Лестера.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21