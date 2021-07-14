Презентація домашнього комплекту опублікована в офіційному Twitter "містян".

Інтер презентував ефектну форму у стилі зміїної шкіри

Дизайнери вирішили не відходити від звичних блакитних кольорів, додавши лише білі смуги по боках футболки. Цікавий елемент з'явиться на внутрішній стороні комірців Зінченка і компанії. Там зображені цифри 93:20 – саме на цій секунді Серхіо Агуеро вирвав перемогу над КПР в останньому турі сезону 2011/12 і приніс Манчестер Сіті перше чемпіонство епохи АПЛ.

Додамо, що команда Гвардіоли розпочне нову кампанію 7 серпня матчем за Суперкубок Англії проти Лестера.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21