Манчестер Сіті презентував нову домашню форму – є згадка про шалений історичний момент
Манчестер Сіті показав основний комплект форми, в якому захищатиме титул чемпіона Англії.
Презентація домашнього комплекту опублікована в офіційному Twitter "містян".
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Дизайнери вирішили не відходити від звичних блакитних кольорів, додавши лише білі смуги по боках футболки. Цікавий елемент з'явиться на внутрішній стороні комірців Зінченка і компанії. Там зображені цифри 93:20 – саме на цій секунді Серхіо Агуеро вирвав перемогу над КПР в останньому турі сезону 2011/12 і приніс Манчестер Сіті перше чемпіонство епохи АПЛ.
Додамо, що команда Гвардіоли розпочне нову кампанію 7 серпня матчем за Суперкубок Англії проти Лестера.
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