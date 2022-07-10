Манчестер Сіті влаштував дійство, щоб представити новачків. Першим на сцену вийшов Штефан Ортега – німецький голкіпер, який безкоштовно перейшов з Армінії. "Я люблю грати дуже ризиковано. Можу назвати себе сучасним воротарем. Щойно сказав Холанду, що він жодного разу не забив мені у Бундеслізі", – виступив Ортега.

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Другим вийшов Хуліан Альварес, який хоче продовжити в клубі славну історію аргентинців Агуеро та Тевеса. На десерт залишився Ерлінг Холанд, якого зустріли найгучнішими оваціями. "Це особливий момент для мене. Буде чудово повторити шлях батька. Я хочу отримувати задоволення. Коли я отримую задоволення, то багато забиваю", – сказав норвежець.

Четвертий новачок – Калвін Філліпс – пропустив церемонію через хворобу. Манчестер Сіті витратив на нових футболістів близько 100 мільйонів євро. Ще одна ціль "містян" у міжсезоння – потенційний конкурент для Зінченка Марк Кукурелья.