Манчестер Сити предложили заменить Зинченко дешевым одноклубником Яремчука
Манчестер Сити продолжает перебирать игроков на позицию левого защитника.
Алекс Гримальдо из Бенфики может стать вариантом для чемпионов Англии, сообщает MEN со ссылкой на ISport.
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Манчестер Сити охотится на Марка Кукурелью, однако Брайтон задрал большой ценник в размере 50 млн фунтов. "Горожане" могут отказаться на такие расходы ради дублера для Жоау Канселу. Контракт Гримальдо истекает через год, поэтому его оценивают значительно дешевле – 15 млн фунтов. Представители одноклубника Романа Яремчука уже вышли на несколько клубов АПЛ, и среди них должен быть Сити.
В прошлом сезоне 26-летний Гримальдо провел 47 матчей, в которых оформил 6 голов и 9 ассистов.
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