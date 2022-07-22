Алекс Гримальдо из Бенфики может стать вариантом для чемпионов Англии, сообщает MEN со ссылкой на ISport.

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Манчестер Сити охотится на Марка Кукурелью, однако Брайтон задрал большой ценник в размере 50 млн фунтов. "Горожане" могут отказаться на такие расходы ради дублера для Жоау Канселу. Контракт Гримальдо истекает через год, поэтому его оценивают значительно дешевле – 15 млн фунтов. Представители одноклубника Романа Яремчука уже вышли на несколько клубов АПЛ, и среди них должен быть Сити.

В прошлом сезоне 26-летний Гримальдо провел 47 матчей, в которых оформил 6 голов и 9 ассистов.

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