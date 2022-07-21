Три клуба английской Премьер-лиги могут устроить интересный обмен левыми защитниками.

Интересы Арсенала, Ман Сити и Брайтона переплелись после трансфера Александра Зинченко на Эмирейтс, сообщает O Jogo.

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"Канониры" ждут прибытия украинца, поэтому Нуну Тавареш станет третьим выбором на позицию левого защитника. Параллельно Ман Сити ищет нового дублера для Жоау Канселу. Основным кандидатом считается Марк Кукурелья, однако Брайтон выбивает 50 млн фунтов и также хочет заранее обеспечить замену.

Решение этих дилемм кажется очевидным. Арсенал готов отпустить Тавареша в годичную аренду Брайтону, а "чайки" попытаются найти ценовой компромисс с Ман Сити по Кукурелье.

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