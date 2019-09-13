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Манчестер Сити предложил установить два трансферных дедлайна в АПЛ

15:40 108 Читати українською
Манчестер Сити предложил установить два трансферных дедлайна в АПЛ
Хосеп Гвардиола / Фото AP

В лагере действующего чемпиона Англии хотят увеличить трансферные возможности АПЛ.

На собрании клубов чемпионата Англии Манчестер Сити выступил с предложением ввести изменения в трансферные правила турнира, сообщает Daily Mail.

Гвардиола уже определился с трансферной целью Манчестер Сити на зимнее окно

"Горожане" хотят, чтобы традиционный дедлайн, установленный на четверг перед стартом сезона, касался только внутренних переходов в Англии. При этом, Сити предлагает разрешить подписывать игроков из других чемпионатов до закрытию общего европейского окна.

О результатах обсуждения этой инициативы пока не сообщается.

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