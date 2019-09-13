Манчестер Сіті запропонував встановити два трансферних дедлайни в АПЛ

В таборі чинного чемпіона Англії хочуть збільшити трансферні можливості АПЛ.

На зборах клубів чемпіонату Англії Манчестер Сіті виступив з пропозицією запровадити зміни до трансферних правил турніру, повідомляє Daily Mail.

Гвардіола вже визначився з трансферною ціллю Манчестер Сіті на зимове вікно

"Містяни" хочуть, щоб традиційний дедлайн, який встановлений на четвер перед стартом сезону, стосувався лише внутрішніх переходів в Англії. При цьому, Сіті пропонує дозволити підписувати гравців з інших чемпіонатів до закриття загального європейського вікна.

Про результати обговорення цієї ініціативи поки не повідомляється.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси