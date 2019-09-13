toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Манчестер Сіті запропонував встановити два трансферних дедлайни в АПЛ

15:40 353 Читать на русском
Манчестер Сіті запропонував встановити два трансферних дедлайни в АПЛ
Хосеп Гвардіола / Фото AP

В таборі чинного чемпіона Англії хочуть збільшити трансферні можливості АПЛ.

На зборах клубів чемпіонату Англії Манчестер Сіті виступив з пропозицією запровадити зміни до трансферних правил турніру, повідомляє Daily Mail.

Гвардіола вже визначився з трансферною ціллю Манчестер Сіті на зимове вікно

"Містяни" хочуть, щоб традиційний дедлайн, який встановлений на четвер перед стартом сезону, стосувався лише внутрішніх переходів в Англії. При цьому, Сіті пропонує дозволити підписувати гравців з інших чемпіонатів до закриття загального європейського вікна.

Про результати обговорення цієї ініціативи поки не повідомляється.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Тете: Динамо перебуває на одному рівні з Олександрією та Зорею
09:15
2219
Теги
Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
41
хв
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук